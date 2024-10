Vaccini Papillomavirus, a Trento 100mila immunizzati nei prossimi 4-5 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ferro e Zuccali (Apss Trento) al 57esimo Congresso Siti, 'pronti a campagna epocale per eradicare l'Hpv' A Trento "la campagna vaccinale gratuita per eradicare il Papillomavirus sarà epocale, con 100mila cittadini immunizzati contro l'Hpv da oggi ai prossimi 4-5 anni". Lo ha detto Antonio Ferro, direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di Sbircialanotizia.it - Vaccini Papillomavirus, a Trento 100mila immunizzati nei prossimi 4-5 anni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ferro e Zuccali (Apss) al 57esimo Congresso Siti, 'pronti a campagna epocale per eradicare l'Hpv' A"la campagna vaccinale gratuita per eradicare ilsarà epocale, concittadinicontro l'Hpv da oggi ai4-5". Lo ha detto Antonio Ferro, direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di

Vaccini Papillomavirus, a Trento 100mila immunizzati nei prossimi 4-5 anni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Adnkronos) - A Trento "la campagna vaccinale gratuita per eradicare il Papillomavirus sarà epocale, con 100mila cittadini immunizzati contro l'Hpv da oggi ai prossimi 4-5 anni". Lo ha detto Antonio F ... (msn.com)

13 GIU - “Premesso che la legge è legge e tutti sono tenuti a rispettarla, sulla questione vaccini è d'obbligo ... della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi interviene anche in veste ... (quotidianosanita.it)

Lo scorso anno, nella Pa di Trento, i bimbi non vaccinati esclusi da scuola sono stati circa 300. 09 LUG - Niente più sanzioni ed esclusioni dalla scuola per i bimbi non vaccinati. È quanto si ... (quotidianosanita.it)

Un uomo di 44 anni è stato ucciso a coltellate, al culmine di una lite, nell’abitazione che condivideva pare da pochi giorni con il suo presunto assassino. È successo nel primo pomeriggio di oggi in u ... (ilfattoquotidiano.it)

La campagna vaccinale in Statale coinvolge in prima persona un gruppo di specializzandi in Igiene e medicina Preventiva dell’Ateneo milanese. Tutte le info ... (milanotoday.it)