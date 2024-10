Iltempo.it - Vaccini, Landazabal (Gsk Italia): "Prevenzione fondamentale per salute e sviluppo Paese"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "L'è unlongevo, secondo forse solo alla Spagna in Europa. Con una popolazione che invecchia sempre più diventaindividuare strumenti diper proteggere i soggetti fragili e anziani". Lo ha detto all'AdnkronosFabio, presidente e Ad di Gsk, in occasione della sua partecipazione al congresso della Societàna di igiene medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) che si è svolto a Palermo. L'invecchia e sono sempre più gli anziani: basti pensare che secondo gli ultimi dati Istat gli over 65 rappresentano inoltre il 20% di tutta la popolazione.