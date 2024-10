Lapresse.it - Usa 2024, l’endorsement di Hulk Hogan: “Votate Trump”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non è mancato lo show della leggenda del wrestlingal Madison Square Garden di New York durante il comizio-evento di Donald. “Questa è la casa di Donald, fratelli”, ha dichiaratodal palco dove ha invitato tutti gli americani a votare per il tycoon: “Sapete una cosa? Non vedo nessun puzzolente nazista qui dentro. Non vedo nessun puzzolente terrorista qui dentro. L’unica cosa che vedo qui dentro è un gruppo di uomini e donne che lavorano sodo e che sono veri americani”, ha detto l’ex wrestler che prima di iniziare a parlare ha riportato in scena uno dei suoi classici gesti ai tempi del ring strappandosi la maglietta nel delirio generale.