Ilrestodelcarlino.it - Uomo aggrappato alla ringhiera, salvato da vigili del fuoco e polizia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono stati attimi di grande concitazione quelli vissuti a Bellariva, in viale Fano, dove sono intervenuti in forze i soccorritori del 118 insieme aidele a una pattuglia delladi Stato per impedire a undi gettarsi – o cadere, la dinamica non è ancora chiara – di sotto mentre si trovavaa una. Proprio la presenza anomala dell’ha fatto scattare l’rme ieri pomeriggio alle 15.30, mentre il sessantenne si trovavaappunto a unasospeso nel vuoto al di sopra di una rampa che porta ai garage sotterranei della zona. Il tempestivo intervento ha però permesso di salvare l’e riportarlo al sicuro. Dopo i primi accertamenti il sessantenne non è risultato avesse con sé i documenti, non parla italiano e non è risultata persona nota nella zona in cui si trovava a Bellariva.