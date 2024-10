Ilfattoquotidiano.it - Un adolescente su 10 riceve pugni o schiaffi, uno su 5 non riconosce gli abusi nelle relazioni sentimentali: il report di Fondazione Libellula

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unsu cinque nonglie uno su due non considera violenza la gelosia;primeuno su dieci ha ricevutoo colpi. La Survey TEEN 2024 diindaga per il secondo anno come gli adolescenti d’Italia percepiscano violenza, discriminazione e. La partecipazione è stata più elevata e questo – fa notare– “dice che se ci mettiamo in ascolto, le nuove generazioni sono disposte a parlarne”: a fronte delle 361 partecipazioni del 2023 hanno partecipato 1.592 persone di una fascia d’età tra i 14 e i 19 anni. La ricerca mostra, per le nuove generazioni, poca consapevolezza su abuso e consenso: il 20-25% delle persone intervistate non considera violenza toccare o baciare senza approvazione e nemmeno raccontare dettagli intimi senza consenso del/della partner.