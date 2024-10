Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-10-2024 ore 19:15

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Brignola guerra Medio Oriente in apertura potrebbe essere il momento della svolta nella giornata in cui è prevista la ripresa dei negoziati ad ora per il cessate il fuoco a Gaza un funzionario di ammazza ha fatto che il gruppo palestinesi aperto ad un accordo di tregua con Israele è condizione anche in Italia un rimanga impegnato su quanto già concordato ha sottolineato Il funzionario anche L’Egitto è pronto a chiedere due giorni di tregua e uno scambio di ostaggi così da garantire un cessate il fuoco completo ma nel frattempo le operazioni nella striscia continuano almeno 11 palestinesi sono rimasti uccisi in un raid israeliano sul campo profughi nel nord della Regione Inoltre nel corso della mattinata l’AIDS ha condotto diverse incursioni a Gaza una all’ospedale di cavalli ha portato alla cattura ...