Ultime Notizie Roma del 28-10-2024 ore 08 | 45

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ancora non si percepisce bene l’estensione che avrà l’inchiesta sui dati rubati iniziato a Milano gli stessi magistrati avvertono che le indagini cominciano solo ora ma è tutta la fatica a gridare allo scandalo sul fenomeno dei dotti raggi la premier Giorgia Meloni e a pronunciare la parola eversione Nella migliore delle ipotesi c’è il sistema di ricatto ed estorsione ma Nella peggiore Stiamo davanti al reato di versione la presidente del consiglio non ha scordato l’inchiesta della procura di Bari sull’accesso ai conti bancari di persone Note è il caso del conto spiato di sua sorella credo che si accaniscono su Arianna perché non ha le tutele che possa avere io ma colpite lei avverte come colpire me torna il maltempo che ha lasciato il segno va avrebbe le ore contate da oggi dovrebbe ...