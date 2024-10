Brindisireport.it - Ue, Palmisano (M5s): "Su decontribuzione Sud grave ritardo Commissione europea"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Gli sgravi fiscali per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 e per le donne nel Sud Italia sono al palo per colpa dei ritardi dellache non li ha ancora autorizzati. Di conseguenza le imprese non possono far partire le assunzioni che prevedono una riduzione