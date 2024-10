Tumori, Bernini “I progressi della ricerca danno vita e speranza” (Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ai nostri ricercatori, che sono avanguardia anche nel combattere il cancro, dobbiamo i progressi che stanno dando vita e speranza. Ci sono terapie più efficaci, con possibilità di cure mirate e quindi meno aggressive. C’è attenzione alla prevenzione. C’è la consapevolezza diffusa della necessità di anticipare il più possibile le diagnosi. Tutto, ma proprio tutto questo, lo dobbiamo alla ricerca”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di celebrazione de “I Giorni della ricerca”, iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Anna Maria Bernini) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tumori, Bernini “I progressi della ricerca danno vita e speranza” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ai nostritori, che sono avanguardia anche nel combattere il cancro, dobbiamo iche stanno dando. Ci sono terapie più efficaci, con possibilità di cure mirate e quindi meno aggressive. C’è attenzione alla prevenzione. C’è la consapevolezza diffusanecessità di anticipare il più possibile le diagnosi. Tutto, ma proprio tutto questo, lo dobbiamo alla”. Lo ha detto il ministro dell’Università e, Anna Maria, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di celebrazione de “I Giorni”, iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC per lasul Cancro. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Anna Maria) Unlimited News - Notizie dal mondo

Tumori, Bernini “I progressi della ricerca danno vita e speranza”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di celebrazione de 'I Giorni della ricer ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC ... (strettoweb.com)

In un recente simposio internazionale si è discusso della possibilità di non utilizzare il termine cancro per i tumori della prostata di basso grado, malattie ... (repubblica.it)