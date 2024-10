Lanazione.it - Tumore al seno, i numeri aggiornati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilalresta il più diffuso tra le donne. Secondo l’ultimo report dell’AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, a oggi in Italia sono 834.200 le donne viventi dopo la malattia. Oltre 55mila casi nel 2023: un numero destinato ad aumentare dello 0,2% ogni anno nel prossimo ventennio. Aumento non riservato esclusivamente aldel: in generale ci si aspetta che le nuove diagnosi oncologiche crescano ogni anno di una percentuale compresa tra lo 0,6 (per le donne) e l’1,3% (per gli uomini). Confermati i dati sulla sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi (88%) e sulla probabilità di vivere ulteriori 4 anni condizionata ad aver superato il primo anno dopo la diagnosi (91%). Da evidenziare il dato relativo alla relazione tra cancro ale alcol: il consumo moderato ha causato 5300 nuove diagnosi e 1300 decessi, mentre l’abuso ha portato a 6.600 casi e 1700 decessi.