Padovaoggi.it - "Ttradizione spirituale e misteri dell'antica Europa" con l'autrice Cristina Rizzo

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le Tradizioni Spirituali e id'svelati come modalità per accedere nuovamente alla nostra coscienza originaria, al Risveglio Interiore che spesso cerchiamo in luoghi del mondo lontani da noi, quando in realtà la nostra terra e le sue Religioniche, le forme più arcaiche e