Anteprima24.it - Troppo chiasso, feriscono ragazzino con mannaia

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno minacciato con unaalcuni ragazzi, tutti minorenni, che sabato sera si intrattenevano nei pressi della loro abitazione, ferendone uno all’orecchio. Tre cittadini di nazionalità cinese, due uomini e una donna di età compresa tra i 30 e i 60 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Solofra, in provincia di Avellino, per lesioni personali, minacce e porto abusivo di armi improprie. Infastiditi dale dallo sparo di mortaretti, sono scesi in strada. Uno dei ragazzi è stato bloccato e ferito lievemente. L’arma è stata sequestrata. In corso ulteriori accertamenti per definire responsabilità e dinamica dei fatti. L'articoloconproviene da Anteprima24.it.