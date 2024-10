Tredicenne cade dal balcone, oggi e domani l’autopsia. L’avvocata: “Ex incastrato da certificati medici” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Saranno effettuati oggi, lunedì 28 ottobre, e domani i primi accertamenti autoptici sul corpo della 13enne caduta dal balcone a Piacenza. Alle 18 di oggi sarà effettuata una prima analisi esterna del corpo e la preparazione alla Tac, che invece ci sarà domattina alle 10. La legale: "Produrremo certificati medici su comportamenti dell'ex fidanzato". Fanpage.it - Tredicenne cade dal balcone, oggi e domani l’autopsia. L’avvocata: “Ex incastrato da certificati medici” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Saranno effettuati, lunedì 28 ottobre, ei primi accertamenti autoptici sul corpo della 13enne caduta dala Piacenza. Alle 18 disarà effettuata una prima analisi esterna del corpo e la preparazione alla Tac, che invece ci sarà domattina alle 10. La legale: "Produrremomedici su comportamenti dell'ex fidanzato".

