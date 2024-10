Padovaoggi.it - Trasferimento delle scuole serali, Tiso: «Mi sembra un non problema. Le nuove sedi hanno più requisiti»

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «I Cpia sono uno strumento fondamentale per chi si ritrova senza alcun titolo di studio riconosciuto, o a non conoscere la lingua italiana. Oppure a voler intraprendere un percorso di studi che lo possa mettere in grado, successivamente, di scegliere il proprio futuro. Soprattutto cittadini di