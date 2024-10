Zon.it - Tragico incidente a Roccapiemonte, muore la 67enne investita

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È morta in ospedale ladi Castel San Giorgioieri sera in via Della Libertà, a. La donna, travolta da una Nissan Qashqai mentre attraversava la strada, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le gravi lesioni riportate nell’impatto, però, si sono rivelate fatali. Al volante del veicolo c’era un 41enne che, come riportato dal quotidiano La Città, è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici. I carabinieri di Mercato San Severino hanno avviato ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’. Segui ZON.IT su Google News.