Traffico Roma del 28-10-2024 ore 17 | 30

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani molto trafficato vista Allora il raccordo anulare Code in carreggiata interna tra classi e Salaria e tra Nomentana Nicola 24 stessa situazione lungo la carreggiata esterna fine tra laFiumicino e la Tuscolana file poi sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria è da Tiburtina a viale Castrense sciopero di 24 ore sul intera rete Atac servizi però garantiti fino alle ore 20 questa notte e le notti successive fino al 30 di ottobre per lavori scusa la tangenziale est e tra Salaria viale di Tor di Quinto dalle 22 alle 6 sia verso lo stadio Olimpico che in direzione San Giovanni durante la chiusura deviata la linea bus 69 si lavora di notte anche sul tratto Urbano della A24 tra le 22 alle 6 chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est In entrambe le direzioni ma per i dettagli di ed altre notizie potete ...