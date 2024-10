Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso in città lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblicono che interessa solo la rete Atac dalle 17 scatterà la seconda fascia di garanzia poi dalle 20 al termine del servizio riprende alla protesta ricordiamo che lo sciopero di oggi non interessa le 93 linee bus gestite da operatori privati tutti gli aggiornamenti nel sitomobilita.it per una voragine in Piazza Pio XI è chiuso il tratto da via Gregorio VII a via Domenico Barone sono dei Atene linea 247 e 790 sono terminati i lavori in viale delle Province ripristinati sui normali percorsi le linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità