Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 13:30

(Di lunedì 28 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni questa notte e le notti successive fino al 30 ottobre questo tratto sarà chiuso aldalle 22 alle 6 zia verso lo stadio Olimpico che in direzione San Giovanni durante la chiusura deviata la linea bus 69 chiusa via Gomenizza siamo a ridosso di Piazzale Clodio per la sede stradale danneggia via di Villa Madama e via novenio Bucchi lavori notturni in Viale Trastevere chiusa tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattinaverrà deviato sulla corsia tram fino al 3 novembre in occasione della commemorazione dei defunti sono state attivate le linee bus cimiteriali raddoppiate le corse per i cimiteri Capitolini ...