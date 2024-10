Calcionews24.com - Totti-Como, arriva la risposta ufficiale: scenario clamoroso

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024), lasul possibile ritorno dell’ex capitano della Roma in Serie A dopo il ritiro. Tutti i dettagli in merito Robert Hartono, proprietario del, ha parlato a La Provincia della possibilità del ritorno in Serie A di Francesco. Una voce di mercato, quella sul possibile approdo nel club lombardo, che era