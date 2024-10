Europa.today.it - Totti al Como: cosa c'è dietro l'eventuale ritorno in campo del Pupone

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Non stavo scherzando". Così Francesco, ex capitano e bandiera della Roma, è tornato a commentare le dichiarazioni di qualche giorno fa, quando affermò di aver ricevuto delle offerte da parte di un paio di club di serie A per fareal calcio giocato. "Ci sono state squadre che mi