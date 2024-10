Tpi.it - Termini Imerese, operaio di 44 anni muore schiacciato da un traliccio

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A, in provincia di Palermo, undi 44è mortoda unche gli è crollato addosso. La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, lunedì 28 ottobre, in contrada Canne Masche, nei pressi della stazione di Fiumetorto. La vittima si chiamava Nicasio Moncada. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un escavatore per eseguire lavori di bonifica su un terreno di sua proprietà, quando ilè caduto sull’escavatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal mezzo, e i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. I Carabinieri indagano per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto. “Questo lavoro da solo non si poteva sicuramente fare”, osserva il segretario generale Fillea-Cgil di Palermo, Piero Ceraulo.