Teatro | La tenda di Achille in prima nazionale per il Campania Festival a Caserta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera, alle 21, alComunale di, nell’ambito del, va in scena lade “Ladi”, regia, drammaturgia e spazio scenico di Adriana Follieri. Lo spettacolo è il capitolo secondo del progetto “Disadirare”, nato nel 2022 dall’incontro tra le associazioni CCO – Crisi Come Opportunità e Manovalanza nell’ambito del progettoa cura di CCO – Crisi Come Opportunità Presidio Culturale Permanente negli Istituti Penali per Minorenni .