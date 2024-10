Liberoquotidiano.it - Tam-tam e urne aperte, la guerra grillina fa tremare Orlando e Pd: rumors sulle regionali

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Beppe Grillo ha detto che «Cinque Stelle è compostabile». Attenzione, non è biodegradabile. Significa che l'Elevato non ne paventa la dissoluzione in un ruolo sempre più ancillare rispetto al Pd, ma auspica il riciclo, o la rinascita, degli antichi valori in una nuova creatura. Giuseppe Conte ci ha capito poco e ha replicato che «un padre dà la vita ai propri figli ma non ha diritto di ucciderli». Il punto è che, secondo il comico fondatore il M5S è già stato ucciso, dall'avvocato, e lui si limita a certificarne la morte, auspicandone la risurrezione altrove. Questa diatriba fa da sfondo alle elezioni in Liguria, ieri e oggi. Alle scorse, nel 2020, con Conte premier al massimo della popolarità, il Movimento prese il 7,8%.