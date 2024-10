Strage Altavilla Giovanni Barreca scarcerato | Incapace di intere e volere

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'di intendere e, ecco perché, l'imbianchino accusato di avere ucciso la moglie e i due figli minori durante un rito esorcista nella villetta di famiglia adMilicia in provincia di Palermo, lascia il carcere. Non è imputabile, come ha deciso la perizia psichiatrica del gip di Termini