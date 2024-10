Ildifforme.it - Strage Altavilla, Barreca uccise moglie e figli in un esorcismo: perché è stato scarcerato?

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'uomo sarebbe incapace di intendere e di volere, come certificato dai periti assunti dai pm di Termini Imerese, per cui il carcere al momento non è il luogo più adatto alla sua reclusione.quindi trasferito in una struttura psichiatrica L'articoloin un? proviene da Il Difforme.