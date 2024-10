Lapresse.it - Strage Altavilla: Barreca era incapace di intendere

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Palermo, 28 ott. (LaPresse) – Giovanni, reo confesso delladiMilicia del febbraio scorso è stato dichiaratodie di volere dai consulenti nominati dalla procura di Termini Imerese. Il 54enne muratore che insieme alla figlia 17enne, e alla coppia Sabrina Fina e Massimo Candente, ha torturato e ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, rispettivamente di 16 e 5 anni, non era in grado di comprendere cosa stava facendo. Secondo i consulenti ha agito per scacciare il demonio dai corpi delle vittime in preda a un delirio religioso.