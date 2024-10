Pisatoday.it - Strada per il gattile inaccessibile, l'appello: "Necessario un intervento per aiutare le volontarie"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande preoccupazione è espressa dalla consigliera di minoranza del Comune di San Giuliano Terme Elisabetta Mazzarri per la grave situazione in cui versa il'I Gatti Mammoni' situato in via della Figuretta, al confine tra San Giuliano Terme e Pisa. La struttura, sotto la responsabilità