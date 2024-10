Leccotoday.it - Stop alla pioggia: settimana all'insegna di un bel sole autunnale

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) E finalmente tornò il sereno. Lainizia nel segno del, condizione che durerà almeno sino al prossimo weekend. Non sono previste infatti perturbazioni all'orizzonte, il meteo regalerà bel tempo e temperature che sfioreranno i 20° C., in calo dal fine.Le previsioni per