Spionato pure Alex Britti | dalle carte spunta un nome insospettabile cosa c' è dietro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Con i report che abbiamo noi in mano possiamo sput***nare tutta l'Italia". Le parole di Calamucci, uno degli arrestati, in un'intercettazione tra gli atti dell'indagine della Dda di Milano su una presunta associazione per delinquere finalizzata a rubare dati sensibili e rivenderli ad aziende o semplici cittadini, riassumono alla perfezione il quadro del nuovo scandalo dossieraggio: un'orgia di spioni in grado di arrivare ovunque e a chiunque. Da Sergio Mattarella a Ignazio La Russa, fino addirittura ad, il cantante e musicista romano. Al centro dell'inchiesta c'è la società Equalize che lega a doppio filo il presidente di Fiera Milano Enrico Pazzali (indagato) e l'ex super-poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) capace di 'bucare' la sicurezza dello Stato.