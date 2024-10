Milanotoday.it - Spiff Onyuku live all'Alcatraz di Milano

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è un artista nigeriano, arrivato in Italia nel 2016 dopo la prigionia libica e unatraversata in mare. Sin da piccolo, ha vissuto immerso nella musica, spaziando ed esplorando più campi contemporaneamente: suona percussioni, compone afrobeat, e possiede una laurea in musica