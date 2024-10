Sono già 354 i pedoni morti sulle strade italiane nel 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono 354 i pedoni morti sulle strade italiane da inizio anno, con 236 maschi e 118 femmine, di cui 188 avevano più di 65 anni, il 53% del totale e ben sei solo in questa ultima settimana. Sono i dati emersi dal report di Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, in Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) –354 ida inizio anno, con 236 maschi e 118 femmine, di cui 188 avevano più di 65 anni, il 53% del totale e ben sei solo in questa ultima settimana.i dati emersi dal report di Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, in

Sono già 354 i pedoni morti sulle strade italiane nel 2024

