Smile 2 è un horror dai tempi perfetti che valorizza al meglio Naomi Scott

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel 2022 l’incassava globalmente 217.4 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 2024, il suo sequel,2, viaggia alla seconda settimana sui 217 milioni, mostrando una costante crescita e svettando sui 17 milioni di budget investiti per l’opera di Parker Finn, scritta e diretta dall’autore statunitense proprio come la precedente. A essere cambiata è la protagonista, qui lanota per aver interpretato la Jasmine del live-action di Aladdin e per il reboot, sfortunato, delle Charlie’s Angels. Ora, per la sua interpretazione in2 si parla addirittura di nomination all’Oscar.