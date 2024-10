Smact Competence Center 77 milioni di euro di nuovi fondi per le imprese che innovano

Padovaoggi.it - Smact Competence Center, 7,7 milioni di euro di nuovi fondi per le imprese che innovano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un numero di partner aderenti all’ecosistema che supera i 100,provenienti dal Pnrr per 7,7dida destinare al cofinanziamento di progetti di ricerca e innovazione, ma anche un team quasi raddoppiato in pochi mesi (da 16 a 26), un bilancio chiuso in pareggio nel 2023 e