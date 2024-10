Ecodibergamo.it - Si assegna il Pallone d’Oro, Gasp a Parigi per un sogno

Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LA CERIMONIA. È in lizza con altri cinque tecnici per il premio come miglior allenatore. Se la gioca con Ancelotti, Guardiola, Scaloni, de la Fuente e Alonso. Le chance non mancano.