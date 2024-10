Quifinanza.it - Serie A spaccata sulla riforma Figc, il piano Gravina sui pesi del calcio su base economica

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non c’è pace per Gabrielenella ricerca di una quadradella. La proposta del presidente della Federazione di ridistribuire idel contributo economico, nel tentativo di applicare l’emendamento Mulé, divide i presidenti del massimo campionato, scontenta le componenti e non piace nemmeno al primo firmatario della norma che dovrebbe rivoluzionare ilitaliano. La proposta diIlpresentato da Gabrieleprevede un aumento della rappresentanza dellaA dal 12% al 18%, con un consigliere in più rispetto ai tre attuali, un incremento anche per laB dal 5% al 6%, a fronte di un ridimensionamento del peso elettorale della Lega Pro che scenderebbe dal 17% al 12% perdendo un consigliere e della rimozione dall’organo politico del 2% degli arbitri, in nome di una maggiore indipendenza.