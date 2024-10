Sciopero scuola 31 ottobre Flc Cgil in piazza | flash mob e manifestazioni in 40 città

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il mondo dellasi prepara a un Halloween agitato. La Flcha proclamato unogenerale per il 31, conin 40italiane, per protestare contro i tagli previsti dalla Legge di Bilancio per il settore dell'istruzione. L'articolo31, Flcinmob ein 40