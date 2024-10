Lapresse.it - Sci, giovane promessa azzurra cade in Val Senales: Matilde Lorenzi in gravi condizioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 20enne sciatrice della nazionale femminile C, è ricoverata inall’ospedale di Bolzano a seguito di un incidente avvenuto stamattina durante una sessione di allenamento sul ghiacciaio della Val. La dinamica dell’incidente Secondo quanto ricostruito, la(facente parte del gruppo sportivo dell’esercito) stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando ha perso il controllo degli sci sbattendo la testa sul ghiaccio e poi finendo fuori pista. Immediata l’attivazione dei soccorsi. Ancora sul posto, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i carabinieri di Silandro, che stanno sentendo gli allenatori presenti al momento della caduta.è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Bolzano dall’elicottero Pelikan 3.