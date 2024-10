Sci alpino, strappo alla schiena per Loic Meillard. A rischio anche lo slalom di Levi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il gigante di Soelden disputato ieri, gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, ha scritto una pagina davvero nera per quanto riguarda la squadra svizzera. Si pensava, con molta facilità, ad un doppio podio sul ghiacciaio del Rettenbach. Il solito Marco Odermatt era pronto a vincere per l’ennesima volta tra le porte larghe ed il suo compagno Loic Meillard si stagliava subito dietro ad insidiarlo. La realtà, invece, ha emesso un verdetto ampiamente differente, quanto amaro. Il fuoriclasse di Buochs, infatti, è uscito di scena già nel corso della prima manche, mentre il quasi ventottenne di Neuchatel (compirà gli anni proprio domani) non ha preso nemmeno il via della gara, per colpa di un infortunio. Una notevole sorpresa per tutti, dato che l’elvetico era regolarmente iscritto nell’elenco dei partenti. Oasport.it - Sci alpino, strappo alla schiena per Loic Meillard. A rischio anche lo slalom di Levi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il gigante di Soelden disputato ieri, gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci2024-2025, ha scritto una pagina davvero nera per quanto riguarda la squadra svizzera. Si pensava, con molta facilità, ad un doppio podio sul ghiacciaio del Rettenbach. Il solito Marco Odermatt era pronto a vincere per l’ennesima volta tra le porte larghe ed il suo compagnosi stagliava subito dietro ad insidiarlo. La realtà, invece, ha emesso un verdetto ampiamente differente, quanto amaro. Il fuoriclasse di Buochs, infatti, è uscito di scena già nel corso della prima m, mentre il quasi ventottenne di Neuchatel (compirà gli anni proprio domani) non ha preso nemmeno il via della gara, per colpa di un infortunio. Una notevole sorpresa per tutti, dato che l’elvetico era regolarmente iscritto nell’elenco dei partenti.

Sci alpino, strappo alla schiena per Loic Meillard. A rischio anche lo slalom di Levi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il gigante di Soelden disputato ieri, gara d'esordio della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, ha scritto una pagina davvero nera per quanto riguarda ... (oasport.it)

Loïc Meillard, costretto a dare forfait ieri in occasione del gigante di Sölden a causa di un infortunio patito durante il riscaldamento, soffre di uno strappo nella copertura del disco intervertebral ... (rsi.ch)

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ... (sportface.it)