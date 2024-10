Oasport.it - Sci alpino, crisi senza fine per l’Italia delle discipline tecniche. Siamo a 1 podio ogni 20 gare e non si vince dal 2017!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Altro giro, altra corsa” si diceva nelle giostre di paese per indicare la ripresa dell’azione. Domenica è ricominciata la Coppa del Mondo di sci, come da tradizione con lo slalom gigante di Sölden, risoltosi con una tripletta norvegese. Ancora una volta, dunque, gli sciatori italiani hanno visto qualche avversario festeggiare il successo. Ormai nelleci hanno fatto l’abitudine, perché la competizione tenutasi sul Rettenbach è stata la centoquarantesima di filache un azzurro abbia fatto segnare il miglior tempo. Scriverlo in lettere fa ancora più impressione di usare il numero 140, raggiunto appunto ieri. L’ultima affermazione tricolore nella suddetta branca dello scirisale al 5 gennaio, quando Manfred Mölgg si impose nello slalom di Zagabria.