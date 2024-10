Unlimitednews.it - Schifani “Proseguire linea tracciata da Monti per l’Autorità portuale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Francesco Scoma successore di Pasqualinoaldi Sistemadel Mare di Sicilia Occidentale? Non voglio fare nomi. So solo che dopo Pasqualino, che ha cambiato la città, dovremo sforzarci tutti per individuare una figura di altissima levatura tecnica specifica. Quella delè una realtà che postula qualità e preparazioni specifiche. Non voglio fare nomi e non ho nessuno in testa, figuriamoci se mi riferisco a qualche politico amico che conosco come Scoma. Il tema è che bisognaun percorso, quello tracciato daè di grandissima professionalità ma è un percorso tecnico. E credo che vada debitamente seguito quel percorso. Ma naturalmente su questo mi confronterò con il ministro Salvini”.