Ilgiorno.it - Sara Centelleghe, una fiaccolata a Costa Volpino per ricordare la ragazza uccisa in casa

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Bergamo), 28 ottobre 2024 – La comunità diin queste ore si è stretta attorno alla famiglia di, la 18enne morta venerdì notte per mano di un indiano di 19 anni: Jashandeep Badhan. In paese, in queste non si parla d’altro, tant’è che è stata organizzata unain ricordo della vittima la sera di giovedì 31 ottobre. A comunicare l’iniziativa sono stati i vertici dell’Istituto Ivan Piana di Lovere, la scuola frequentata dalla. “Parteciperemo alla– è stato detto – non ci sono parole, siamo tutti attoniti”. Gli studenti stamattina hanno fatto un minuto di silenzio. Già sabato la psicologa della scuola ha incontrato molti di loro e in particolare ha supportato gli studenti della classe di”. “nno attivate numerose iniziative” hanno sottolineato dalla scuola.