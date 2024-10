Sainz trionfa in Messico davanti a Norris e Leclerc (Di lunedì 28 ottobre 2024) CITTA’ DEL Messico (Messico) (ITALPRESS) – La Ferrari è tornata. Dopo la doppietta di Austin, a Città del Messico Carlos Sainz vince precedendo un Lando Norris strepitoso e voglioso di accorciare il distacco con Max Verstappen. Terza l’altra Ferrari con Charles Leclerc. Quarto e quinto posto per le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Solo sesto il campione del mondo Verstappen che ha dovuto scontare ben 20 secondi di penalità per una scorrettezza nella lotta con Norris a inizio gara. Settima la Haas di Magnuessen, ottavo Oscar Piastri (McLaren), nona l’altra Haas di Hulkenberg, decimo Gasly. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). L'articolo Sainz trionfa in Messico davanti a Norris e Leclerc proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) CITTA’ DEL) (ITALPRESS) – La Ferrari è tornata. Dopo la doppietta di Austin, a Città delCarlosvince precedendo un Landostrepitoso e voglioso di accorciare il distacco con Max Verstappen. Terza l’altra Ferrari con Charles. Quarto e quinto posto per le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Solo sesto il campione del mondo Verstappen che ha dovuto scontare ben 20 secondi di penalità per una scorrettezza nella lotta cona inizio gara. Settima la Haas di Magnuessen, ottavo Oscar Piastri (McLaren), nona l’altra Haas di Hulkenberg, decimo Gasly. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). L'articoloinproviene da Ildenaro.it.

Sainz trionfa in Messico davanti a Norris e Leclerc

