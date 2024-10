Sondriotoday.it - Rugby serie B: doccia fredda per il Sondrio Rf Com a Piacenza

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)per ilRf Com nella prima trasferta della stagione e terza giornata del campionato diB. La squadra lascia il Beltrametti dicon una sconfitta pesante, non tanto per il punteggio, quanto per la mancanza di concretezza rispetto alla prima partita di campionato