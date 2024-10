Roma truffe agli anziani | scoperti più di 50 colpi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – I carabinieri della Stazione diPorta Portese, su delega della Procura della Repubblica di, hanno notificato, a Giugliano in Campania, un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di un uomo di 54 anni, gravemente indiziato dei reati truffa aggravata, furto in abitazione, utilizzo fraudolento di carte di credito e 4 casi di estorsione in danno di persone anziane, per un totale di 19 episodi delittuosi, avvenuti adal mese di gennaio al mese di marzo del 2023; a Napoli, un’ordinanza di applicazione di misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di un uomo di 25 anni, per i reati di truffa aggravata in danno di, per un totale di 42 episodi delittuosi avvenuti nelle provincie di, Salerno, Napoli, Viterbo e Caserta, dal ...