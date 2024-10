Roma, incendio in un appartamento a Palestrina: 2 intossicati (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque persone sono state tratte in salvo e, due di queste, trasportate in ospedale, dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio divampato alle 21.20 di ieri sera in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Veroli, nel comune di Palestrina, vicino a Roma. Tra le persone tratte in salvo L'articolo Roma, incendio in un appartamento a Palestrina: 2 intossicati proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque persone sono state tratte in salvo e, due di queste, trasportate in ospedale, dai vigili del fuoco intervenuti per undivampato alle 21.20 di ieri sera in unal piano terra di una palazzina in via Veroli, nel comune di, vicino a. Tra le persone tratte in salvo L'articoloin un: 2proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Roma, incendio in un appartamento a Palestrina: 2 intossicati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Cinque persone sono state tratte in salvo e due di queste trasportate in ospedale, dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato alle 21.20 di ieri sera in un appartamento al piano terra di una ... (Liberoquotidiano.it)

L’uomo, di origini sudamericane, è uno dei cinque inquilini che abitano l’appartamento all’interno nel quale si sono sprigionate le fiamme in via Trieste (non via Piave come appreso in precedenza) attorno alle 18. Preso dal panico si è gettato dalla ... (Gazzettadelsud.it)

(Adnkronos) - Cinque persone sono state tratte in salvo e, due di queste, trasportate in ospedale, dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio divampato alle 21.20 di ieri sera in un appartamento ... (msn.com)

Tra le persone salvate due disabili, un uomo di 58 anni e una donna di 84. Dopo le operazioni di spegnimento del rogo l'appartamento è stato interdetto ... (msn.com)

dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio divampato alle 21.20 di ieri sera in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Veroli, nel comune di Palestrina, vicino a Roma. Tra le ... (ilmessaggero.it)