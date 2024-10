Fanpage.it - Rivendono farmaci oppioidi ottenuti con oltre 750 ricette false fornite da un medico di Milano: 8 arresti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I carabinieri hanno arrestato 8 persone accusate, a vario titolo, di aver messo in piedi un traffico di medicinali. Undi base del Milanese (anche lui ora in carcere) avrebbe fornito agli altri750perche sarebbero stati poi rivenduti fino a 30 euro per ciascuna pastiglia.