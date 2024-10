Fanpage.it - Richiamati Hamburger Fileni Bio per presenza di salmonella: i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Ministero della salute ha pubblicato tre avvisi di allerta alimentare per segnalare il richiamo di trediBio per possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alladi