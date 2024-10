Romatoday.it - Ricercato per contrabbando si nascondeva in un albergo sulla Colombo

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Erain campo internazionale per il reato di. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità del Kazakistan. La sua corsa, però, è finita stanotte in via Cristoforo, dove è stato scovato in un hotel. A essere arrestato un uomo di 47 anni