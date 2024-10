Perugiatoday.it - Regionali 2024, Marchetti rilancia la Lega e Salvini torna in Umbria per una due giorni. Il programma

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla presentazione ufficiale della lista per l'della17-18 novembre - era intervenuto tramite video per impegni di Governo, manon dimentica l'elettorato umbro e la Governatrice Tesei - presente a Pontida - e ha previsto una serie di interventi per sostenere il