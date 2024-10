Romatoday.it - Rapina nel bar a Ostia: minaccia con il coltello la titolare e scappa con 140 euro

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il volto coperto da un passamontagna e in mano un. Un bandito hato ladel bar, per poi fuggire con un bottino di 140. Il tutto è accaduto a, in via delle Gondole, ieri mattina, domenica 27 ottobre.nel bar aSono le 7 quando il malvivente è